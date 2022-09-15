В Азербайджане суточный спад случаев COVID-19, скончались 3 человека

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 256 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 818 тыс. 890, сообщает в четверг республиканский оперативный штаб.

Днем ранее сообщалось о 371 случае заражения.

За минувшие сутки умерли трое больных COVID-19 (накануне - 9). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 876 человека, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 807 тыс. 96 человек (+ 395 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находится 1 тыс. 918 человек.

За сутки медики провели 3 тыс. 388 тестов на коронавирус против 3 тыс. 664 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 206 тыс. 805 тестов на COVID-19.

Х.Насирзаде





