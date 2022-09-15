Си Цзиньпин обсудил с президентом Туркменистана расширение сотрудничества

Китай и Туркменистан заинтересованы увеличить масштабы сотрудничества в области природного газа и несырьевых сферах, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в четверг на двусторонней встрече с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым на полях саммита ШОС в Самарканде, сообщает Министерство иностранных дел КНР.

Как отмечает МИД КНР, утром президент Туркменистана и председатель Си Цзиньпин провели двустороннюю встречу в Самарканде.

В ходе встречи Си Цзиньпин подчеркнул, что стороны заинтересованы увеличить масштабы сотрудничества между странами в области природного газа и несырьевых сферах. Такие проекты придадут новый импульс развитию двустороннего экономического сотрудничества, пишет МИД КНР.

По словам Си Цзиньпина, Китай рассматривает туркмено-китайские связи как перспективные и долгосрочные. Китай уважает выбранный Туркменистаном путь развития в соответствии с национальным традициями и выступает против какого-либо вмешательства из вне во внутренние дела государства.

Во время встречи была достигнута договоренность активизировать и продвигать совместные инициативы "Один пояс, один путь" и Возрождение Шелкового пути". Для скорейшей реализации проектов будут созданы культурные центры, призванные сблизить туркменский и китайский народы.

Стороны также обсудили возможность дальнейшего укрепления туркмено-китайского сотрудничества в рамках встречи "Китай + Центральная Азия" и решили продолжать реализацию глобальных инициатив по безопасности, международной координации и укреплению мира во всем мире.

Президент Туркменистана отметил, что двусторонние отношения между странами с каждым годом расширяются и охватывают все больше областей экономики.

"Сегодня туркмено-китайское партнерство развивается в таких стратегических сферах, как торговля, энергетический комплекс, транспортный сектор, а именно трансграничные перевозки, а также в области культуры и образования", - сказал Бердымухамедов.

Он отметил, что сотрудничество в продвижении проекта "Один пояс, один путь" и программы "Возрождение Шелкового пути", а также тесное партнерство в рамках многосторонних структур, таких как - Организация Объединенных Наций и механизм встречи "Китай + Центральная Азия" являются важными направлениями туркмено-китайских отношений.