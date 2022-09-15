Алиев и Эрдоган встретились в Самарканде

Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган провели в четверг встречу в Самарканде. Об этом сообщает сайт азербайджанского лидера. Н.Аббасова

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