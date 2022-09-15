Азербайджан получит от США дополнительно собак-миноискателей

Институт наследия Маршалла США (Marshall Legacy Institute, MLI) предоставит Азербайджану дополнительно специально обученных собак-миноискателей, сообщили в четверг в Агентстве Азербайджана по разминированию (ANAMA) по итогам встречи в США с представителями MLI.

«На встрече была достигнута договоренность о том, что институт направит дополнительное количество специально обученных собак-миноискателей в Азербайджан в целях поддержки проводимых гуманитарных операций по разминированию», - говорится в сообщении.

При этом не уточняется число собак-миноискателей, которых предоставит дополнительно американская сторона.

Азербайджанская делегация во главе с председателем ANAMA Вугаром Сулеймановым в США провела встречи с представителями MLI, Mines Advisory Group America, Агентства по сотрудничеству в области безопасности министерства обороны США, Всемирного банка, Государственного департамента, Палаты представителей, а также с конгрессменами.

Сотрудничество между ANAMA и MLI началось в 2005 году. До сих пор Институт при поддержке Госдепартамента США и индивидуальных доноров предоставил 36 собак-миноискателей и 4 собаки для поиска взрывчатых веществ для программы разминирования территорий Азербайджана.

По планам, MLI в 2021-2023гг (до июля 2023 года) безвозмездно передаст Азербайджану 30 собак-миноискателей, которые будут задействованы в разминировании освобожденных территорий Азербайджана в Карабахе.

Р.Керимов