Президент Финляндии не исключает визовые ограничения в отношении россиян, владеющих в стране недвижимостью

Президент Финляндии Саули Ниинистё (Sauli Niiнisto) на встрече с журналистами в четверг допустил возможность дальнейшего ужесточения условий выдачи виз россиянам.

"Следующим шагом может стать ужесточение правил для граждан РФ, которые владеют недвижимостью в Финляндии. Факт наличия у человека дачи, квартиры или недвижимости в Финляндии мы, кажется, рассматривали как фактор, способствующий получению визы", - сказал Ниинистё.

Он добавил, что "предложение, касающиеся владельцев недвижимости, является лишь небольшой частью комплексных мер по ужесточению визового режима с РФ".

Отвечая на вопрос, должна ли Финляндия следовать за странами Балтии и Польшей и полностью отказаться от выдачи туристических виз, президент отметил, что "виза не является субъективным правом и, таким образом, когда речь идет о туристических визах, вполне оправдано использовать дискреционные полномочия".

Президент высказался за единую политику ЕС в области визовой политики, назвав странной ситуацию, при которой "страна Шенгенского соглашения выдает визу в Москве, но потом на границе объявляют, что она больше не действует". "Это странная ситуация внутри стран Шенгенского соглашения: один признает, другой отказывается. Это, безусловно, нежелательно с системной точки зрения", - считает он.

При этом Ниинистё отметил, что "отмена действующих российских виз может быть незаконной и слишком оживленной юридически".