Предприниматели Рязанской области РФ планируют расширить сотрудничество с азербайджанским бизнесом

В Баку в рамках бизнес-миссии компаний Рязанской области РФ открылся шоу-рум.
Как передает корреспондент агентства «Интерфакс-Азербайджан», по словам заместителя представителя правительства Рязанской области Артема Никитина, бизнес-миссия в Азербайджан продлится три дня, тогда как шоу-рум продолжит свою деятельность в течение месяца.
«Это уже шестой шоу-рум рязанских компаний за рубежом. По итогам предыдущих таких мероприятий подписаны контракты на сумму 1 млрд рублей», - сказал Никитин журналистам.
Он также отметил, что в шоу-руме принимают участие 57 компаний Рязанской области, которые представят свыше 500 наименований продукции.
Никитин подчеркнул, что перед визитом в Азербайджан с определенными предложениями и представляемой продукции российской стороны была изучена материалы Стратегия социально-экономического развития Азербайджана на 2022-2026гг и План действий торговых отношений между РФ и Азербайджаном.
«Поэтому мы надеемся, что работа шоу-рума в Баку будет успешной, так как здесь представлена продукция, которая может заинтересовать азербайджанских партнёров",- сказал он.
Никитин добавил, что еще одной целью миссии является найти производителей в Азербайджане, товары которых могут заменить в РФ продукцию иностранных компаний.
Касаясь возможностей по созданию совместных предприятий, Никитин отметил, что это зависит от взаимной заинтересованности предпринимателей. «Мы же в свою очередь готовы поддержать любую подобную инициативу», - заключил он.
Б.Рустамбеков
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