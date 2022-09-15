Минфин Азербайджана представил в кабмин проект госбюджета-2023

Министерство финансов Азербайджана представило в кабинет министров страны проект госбюджета на 2023 год, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Минфине.
В ведомстве отметили, что в правительство представлены проект госбюджета и сводного бюджета на 2023 год, показатели сводного бюджета на 2024-2026гг, а также другие материалы, входящие в бюджетный пакет.
Согласно законодательству, Минфин не позднее 15 сентября должен представить в кабмин проект госбюджета на очередной год.
Р.Ахмедов
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