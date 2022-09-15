«Nar» посетил школы Агдама и Физули

«Nar» отправился на встречу с первоклассниками, чтобы поддержать школы, пострадавшие в ходе боевых действий во время 2-й Карабахской войны. Мобильный оператор обеспечил первоклассников 5 школ Физули и Агдама всеми школьными принадлежностями.
В рамках стратегии корпоративной социальной ответственности (КСО), «Nar» уже несколько лет поддерживает первые шаги в школьную жизнь школьников, обучающихся в различных регионах Азербайджана. Цель состоит в том, чтобы поддержать семьи студентов, обучающихся в регионах, и дать школьникам стимул, чтобы они были еще более успешными в учебе.
Ознакомиться с другими проектами, реализуемыми «Nar» в рамках стратегии КСО, можно на сайте www.nar.az/projects/.
«Nar» предоставляет качественные услуги 2,2 млн абонентов. «Nar» является ведущим оператором мобильной связи в стране по Индексу Лояльности Клиентов за последние 3 года. Придерживаясь стратегии клиентоориентированности, «Nar» предоставляет высококачественные услуги по доступной цене.
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