Алиев и Эрдоган обсудили совместные проекты

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в четверг на «полях» Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде обсудили совместные проекты сотрудничества в различных секторах.

По информации, размещенной на сайте главы азербайджанского государства, Эрдоган на встрече также выразил соболезнования Алиеву, народу Азербайджана и родственникам военнослужащих, погибших в ходе предотвращения крупномасштабных провокаций, совершенных вооруженными силами Армении на границе 12-14 сентября 2022 года.

Лидеры двух стран еще раз подчеркнули, что Азербайджан и Турция всегда рядом, и отношения стратегического союзничества успешно развиваются во всех направлениях.

«Главы государств обсудили также совместные проекты сотрудничества в энергетической, транспортной, логистической и других сферах, обменялись мнениями о будущих контактах», - говорится в информации.

Н.Аббасова