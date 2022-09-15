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Внешняя политика 15.09.2022 17:57

Алиев и Эрдоган обсудили совместные проекты

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в четверг на «полях» Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде обсудили совместные проекты сотрудничества в различных секторах.

По информации, размещенной на сайте главы азербайджанского государства, Эрдоган на встрече также выразил соболезнования Алиеву, народу Азербайджана и родственникам военнослужащих, погибших в ходе предотвращения крупномасштабных провокаций, совершенных вооруженными силами Армении на границе 12-14 сентября 2022 года.

Лидеры двух стран еще раз подчеркнули, что Азербайджан и Турция всегда рядом, и отношения стратегического союзничества успешно развиваются во всех направлениях.

«Главы государств обсудили также совместные проекты сотрудничества в энергетической, транспортной, логистической и других сферах, обменялись мнениями о будущих контактах», - говорится в информации.

Н.Аббасова

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Тэги: ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТЫ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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