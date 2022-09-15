Ирак в августе снизил экспорт нефти на 0,9% на фоне падения продаж на севере страны

Экспорт нефти из Ирака в августе снизился на 34 тыс. б/с относительно июля и составил 3,667 млн б/с, сообщает Iraq Oil Report со ссылкой на предварительные данные министерства нефти Ирака.

Таким образом, в прошлом месяце страна снизила поставки нефти на внешние рынки на 0,92% относительно июля, по итогам которого аналогичный показатель составлял 3,701 млн б/с.

"Федеральный экспорт через северный трубопровод в Турцию сократился более чем на 50% по сравнению с уровнем июля. Экспорт полуавтономным региональным правительством Курдистана (КРГ) также немного снизился", - говорится в сообщении издания.

Отмечается, что экспорт иракской нефти снижается второй месяц подряд, несмотря на повышение квоты добычи в рамках ОПЕК+.

Согласно данным по месторождениям, собранным Iraq Oil Report, общенациональная добыча нефти в Ираке в августе увеличилась до 4,74 млн б/с. Второй месяц подряд добыча нефти в стране держится на уровнях 2019 года, отмечает издание.