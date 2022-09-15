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Макроэкономика 15.09.2022 18:56

Власти Азербайджана улучшили прогноз роста ВВП на 2022г до 3,5%

Реальный рост ВВП Азербайджана в 2022 году составит 3,5% (117,3 млрд манатов), сообщает “Интерфакс-Азербайджан” со ссылкой на Минфин страны.

Как говорится в обновленном прогнозе о предварительных показателях государственного и сводного бюджетов на 2023 год, в базовом сценарии на 2023 год и последующие три года, подготовленном Минэкономики Азербайджана, реальный рост ВВП страны в текущем году составит 3,5% до 117,3 млрд манатов (при условии, что среднегодовая экспортная цена одного барреля нефти на 2023-2026 годы составляет $50).


Ранее власти Азербайджана на 2022 год прогнозировали экономический рост на уровне 3,4%.


В 2023 году рост ВВП составит 2,7%, в 2024 - 4,1%, 2025 - 3,7%, 2026 - 3,4%.


Согласно обновленным прогнозам, по итогам 2022 года рост ненефтяного сектора составит 7,3% (67,1 млрд манатов), 2023 - 4,5% (73,1 млрд манатов), 2024 - 4,8%, 2025 - 5%, 2026 - 5,1% (92,3 млрд манатов).


Темп спада в нефтегазовом секторе в 2022 году составит 2,8%.


При этом, увеличение добычи газа в 2023-2024 годах поддержит рост нефтегазового ВВП, что приведет к росту нефтегазового сектора на 0,2% в 2023 году и 2,6% в 2024 году. В 2025 году темп роста составит 0,3%.


В 2026 году снижение производственных показателей вызовет снижение нефтегазового ВВП на 1,9%.


Рост ВВП Азербайджана в 2021 году составил 5,6%.


Х.Насирзаде


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Тэги: МИНФИН, ВВП, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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