Власти Азербайджана улучшили прогноз роста ВВП на 2022г до 3,5%

Реальный рост ВВП Азербайджана в 2022 году составит 3,5% (117,3 млрд манатов), сообщает “Интерфакс-Азербайджан” со ссылкой на Минфин страны.
Как говорится в обновленном прогнозе о предварительных показателях государственного и сводного бюджетов на 2023 год, в базовом сценарии на 2023 год и последующие три года, подготовленном Минэкономики Азербайджана, реальный рост ВВП страны в текущем году составит 3,5% до 117,3 млрд манатов (при условии, что среднегодовая экспортная цена одного барреля нефти на 2023-2026 годы составляет $50).
Ранее власти Азербайджана на 2022 год прогнозировали экономический рост на уровне 3,4%.
В 2023 году рост ВВП составит 2,7%, в 2024 - 4,1%, 2025 - 3,7%, 2026 - 3,4%.
Согласно обновленным прогнозам, по итогам 2022 года рост ненефтяного сектора составит 7,3% (67,1 млрд манатов), 2023 - 4,5% (73,1 млрд манатов), 2024 - 4,8%, 2025 - 5%, 2026 - 5,1% (92,3 млрд манатов).
Темп спада в нефтегазовом секторе в 2022 году составит 2,8%.
При этом, увеличение добычи газа в 2023-2024 годах поддержит рост нефтегазового ВВП, что приведет к росту нефтегазового сектора на 0,2% в 2023 году и 2,6% в 2024 году. В 2025 году темп роста составит 0,3%.
В 2026 году снижение производственных показателей вызовет снижение нефтегазового ВВП на 1,9%.
Рост ВВП Азербайджана в 2021 году составил 5,6%.
Х.Насирзаде
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