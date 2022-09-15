Нефть дешевеет более чем на 4% на ожиданиях ослабления спроса, Brent - $90,33 за баррель

Нефтяные котировки падают более чем на 4% в ходе торгов вечером в четверг на фоне укрепления доллара и опасений по поводу снижения спроса.

Ноябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:25 подешевели на $3,77 (4,01%) - до $90,33 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на октябрь на торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени понизились на $3,74 (4,23%) - до $84,74 за баррель.

Ожидания рынка агрессивного ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системой США после выхода данных по инфляции в стране за август подогревают рост доллара на этой неделе, что негативно сказывается на сырьевых товарах. Долларовый индекс ICE U.S. Dollar, показывающий динамику американской валюты к шести крупнейшим валютам мира, торгуется в четверг вблизи максимума за 20 лет.

Кроме того, трейдеры обеспокоены снижением мирового спроса на нефть из-за рисков наступления экономической рецессии. "В краткосрочной перспективе лучше сохранить осторожную позицию в отношении нефти, поскольку мировая экономика испытывает давление из-за роста процентных ставок, из-за чего снижается спрос", - заявил главный экономист Spartan Capital Securities Питр Кардйо. Аналитик предполагает, что цены на нефть в четвертом квартале этого года будут колебаться в пределах $82-91 за баррель.

Рынок также оценивает сделанное накануне заявление Международного энергетического агентства (МЭА) о том, что спрос на нефть в Китае в 2022 году может снизиться впервые с 1990 года из-за жестких мер, принимаемых властями для сдерживания распространения коронавируса. Согласно прогнозу МЭА, спрос на нефть в КНР в этом году уменьшится на 2,7%.

Между тем министерство энергетики США сообщило в среду, что может приступить к пополнению стратегического нефтяного резерва (SPR) лишь после 2023 финансового года, который начнется 1 октября. Ранее Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что Штаты намерены начать пополнение SPR при падении цены нефти ниже $80 за баррель. В Минэнерго отметили, что его план в отношении SPR не предусматривает триггерной цены, которая должна спровоцировать закупки нефти.