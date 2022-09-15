США пока не хотят поставлять Украине ракеты ATACMS с дальностью боя до 300 км

Вашингтон пока что не намерен передавать Украине тактические баллистические ракеты ATACMS, которые имеют дальность полета до 300 км, сообщил в четверг CNN со ссылкой на неназванных представителей властей США.
"Представители властей заявили CNN, что по крайней мере в данный момент США не склоняются к варианту передавать дальнобойные ATACMS украинским войскам, о поставках которых Украина просила месяцами", - передает телеканал.
Также источники сказали CNN, что вряд ли американская администрация существенным образом изменит свой подход к оказанию Украины военной помощи.
Телеканал поясняет, что по мнению Белого дома, поставки Украине систем типа ATACMS может привести к эскалации ситуации, поскольку Украина может использовать их непосредственно против РФ. При этом максимальная дальность действия систем вооружений, которые Украина пока что получила от США, составляет примерно 78 км.
Ранее на этой неделе The Wall Street Journal сообщило со ссылкой на попавший в распоряжение газеты документ, что Киев проинформировал США о необходимости поставок дополнительных вооружений, в том числе ракетных систем большой дальности ATACMS.
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