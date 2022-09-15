Инфляция в Азербайджане в 2022г составит 12,5%, в 2023г замедлится до 6,9%

Правительство Азербайджана по итогам 2022 года прогнозирует среднегодовую инфляцию на уровне 12,5%, ожидает ее замедление в 2023 году до 6,9%, сообщает “Интерфакс-Азербайджан” со ссылкой на данные, опубликованные Минфином.

Согласно обновленным макропрогнозам, в 2024 году среднегодовая инфляция замедлится до 4,5%, в 2025 - до 3,7%, в 2026 - до 3,6%.





В 2021 году среднегодовая инфляция в Азербайджане составила 6,7%.





Х.Насирзаде