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Макроэкономика 15.09.2022 19:00

Инфляция в Азербайджане в 2022г составит 12,5%, в 2023г замедлится до 6,9%

Правительство Азербайджана по итогам 2022 года прогнозирует среднегодовую инфляцию на уровне 12,5%, ожидает ее замедление в 2023 году до 6,9%, сообщает “Интерфакс-Азербайджан” со ссылкой на данные, опубликованные Минфином.

Согласно обновленным макропрогнозам, в 2024 году среднегодовая инфляция замедлится до 4,5%, в 2025 - до 3,7%, в 2026 - до 3,6%.


В 2021 году среднегодовая инфляция в Азербайджане составила 6,7%.


Х.Насирзаде


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Тэги: МИНФИН, ИНФЛЯЦИЯ, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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