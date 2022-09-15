Си Цзиньпин и лидеры стран Центральной Азии обсудили перспективы экономического сотрудничества

Экономическое сотрудничество в различных областях стало одной из тем переговоров в ходе двусторонних встреч председателя КНР Си Цзиньпина с лидерами государств Центральной Азии "на полях" саммита ШОС в Самарканде.

Так, МИД КНР сообщил, что на встрече Си Цзиньпина с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым речь шла о наращивании взаимодействия в сферах торговли, инвестиций, цифровой экономики, а также транспорта.

"Китай готов работать с Узбекистаном для улучшения транс-евразийского транспортного коридора и скорейшего начала строительства железной дороги Китай-Киргизия-Узбекистан", - говорится в заявлении министерства.

На встрече председателя КНР с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном речь шла об увеличении экспорта таджикской сельскохозяйственной продукции, о работе двух стран в сферах инфраструктуры, управления водными ресурсами, транспорта, цифровой экономики.

В ходе общения с президентом Киргизии Садыром Жапаровым председатель КНР отметил необходимость совмещать стратегии развития двух государств и реализовывать планы сотрудничества в экономике и торговле.

"Китай поддерживает инвестиции китайских компаний, отвечающих установленным требованиями, в Киргизию и будет способствовать обмену персонала между двумя странами и облегченному пропуску товаров стран через таможню", - сообщил МИД КНР.

В свою очередь на встрече с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым Си Цзиньпин "подчеркнул необходимость для сторон наращивать масштабы сотрудничества в газовой сфере", и вместе с тем вести работу в отраслях, не связанных с добычей ресурсов, а также развивать совместно инициативы "Один пояс, один путь" и "Возрождение Шелкового пути".