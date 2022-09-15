Азербайджан поддерживает увеличение грузоперевозок из Китая в Европу и в обратном направлении - Алиев

Баку и Пекин имеют большие перспективы для наращивания торгово-экономических отношений, в том числе, увеличения товарооборота, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с председателем Китая Си Цзиньпином.

Встреча состоялась в четверг на «полях» саммита ШОС в Самарканде (Узбекистан), сообщает сайт главы азербайджанского государства.





«Между нашими странами имеются большие перспективы для развития торгово-экономических отношений, увеличения товарооборота, привлечения инвестиций, сотрудничества в сферах энергетики, сельского хозяйства, транспорта, логистики, электронной коммерции, автомобильных перевозок и других сферах», - сказал Алиев.





Кроме того, азербайджанский лидер отметил важность расширения связей между городами, обмена студентами, туризма.





«Президент Азербайджана высказал уверенность в том, что после полного окончания пандемии турпоток между нашими странами будет восстановлен до уровня, существовавшего до COVID-19», отмечается в информации.





Алиев на встрече еще раз заявил, что «Китай является другом и стратегическим партнером Азербайджана».





Кроме этого, он отметил, что Азербайджан и Китай имеют большие перспективы сотрудничества в рамках проектов «Срединный коридор» и «Один пояс, один путь». «Азербайджан играет важную роль в транспортном взаимодействии между Китаем и Европой, а транспортно-логистические возможности нашей страны имеют большое значение в международных грузоперевозках. Азербайджан полностью поддерживает увеличение грузоперевозок железнодорожным и другими видами транспорта из Китая в Европу и в обратном направлении», - подчеркнул Алиев.





В ходе встречи президент также поддержал более активное вовлечение китайских компаний в проекты по восстановлению Карабаха и Восточного Зангезура.





Си Цзиньпин, в свою очередь, отметил, что связи между Азербайджаном и Китаем носят характер стратегического партнерства и развиваются на высоком уровне. «Мы очень высоко оцениваем то, что вы придаете важное значение развитию связей между Азербайджаном и Китаем. Мы поддерживаем всестороннее развитие наших связей на стратегическом уровне», - сказал руководитель КНР.





Алиев констатировал, что Азербайджан постоянно поддерживает территориальную целостность и суверенитет Китая, а также всегда высоко оценивает однозначную поддержку Пекином территориальной целостности Азербайджана, за что выразил признательность Си Цзиньпину. «Президент Азербайджана особо отметил, что невмешательство во внутренние дела государств является одним из основных принципов и для Азербайджана. (…) Президент Алиев подчеркнул, что территориальная целостность является фундаментальным принципом международного права, который все должны соблюдать», - добавил он.





Х.Насирзаде