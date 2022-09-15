Власти Азербайджана на 2023г прогнозируют дефицит госбюджета на уровне около 2,6 млрд манатов или 2,4% ВВП

Минфин Азербайджана дефицит госбюджета на 2023 год прогнозируют на уровне 2 млрд 579,3 млн манатов или 2,4% ВВП.

Минфин в четверг представил в кабинет министров проект госбюджета на 2023 год.





Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно прогнозам, опубликованным на сайте Минфина, доходы госбюджета на 2023 год прогнозируются на уровне 30 млрд 720,7 млн манатов (+5,2% от показателя на 2022 год), расходы – 33 млн 300 млн манатов (+3,1%).





В 2023 году 53% доходов госбюджета (16 млрд 297 млн манатов) планируется обеспечить за счет нефтяного сектора, 47% (14 млрд 423,7 млн манатов) – ненефтяного сектора. На 2022 год это соотношение составляет 53,2% и 46,8% соответственно.





В целом, в 2023 году рост нефтяных доходов госбюджета по сравнению с показателем 2022 года составит 4,9%.





В 2023 году план по сбору налогов для налоговых органов определен в 13 млрд 402 млн манатов (+14,2% от показателя на 2022 год), для таможенных органов – 4 млрд 750 млн манатов (+3,1%).





Трансферты из Госнефтефонда в госбюджет на следующий год прогнозируются на уровне 11 млрд 280 млн манатов, остальные доходы будут обеспечены за счет прочих источников.





В структуре расходов на 2023 год 5 млрд 320,1 млн манатов будет направлено на оборону и национальную безопасность (+4,6%), на образование – 4 млрд 403,8 млн манатов (+13,3%), на социальную защиту – 4 млрд 411,8 млн манатов (+18,3%), на обеспечение экономической деятельности – 6 млрд 884,9 млн манатов (-2,6%), остальное на прочие цели.





Прогноз по доходам госбюджета на 2022 год составляет 29 млрд 197,8 млн манатов, расходам - 32 млрд 303,8 млн манатов. Дефицит госбюджета на 2022 год прогнозируется на уровне 3 млрд 106 млн манатов или 2,7% ВВП.





А.Азизов