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Регион 15.09.2022 21:59

Спикер Пелоси летит в Армению, чтобы поддержать Пашиняна

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси на предстоящих выходных планирует посетить Армению для того, чтобы выразить стране поддержку на фоне усиления напряженности между Ереваном и Баку, сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

Ожидается, что в Ереване Пелоси проведет встречу с премьером Армении Николом Пашиняном и другими правительственными официальными лицами.

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Тэги: АРМЕНИЯ, США, СПИКЕР, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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