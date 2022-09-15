Спикер Пелоси летит в Армению, чтобы поддержать Пашиняна

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси на предстоящих выходных планирует посетить Армению для того, чтобы выразить стране поддержку на фоне усиления напряженности между Ереваном и Баку, сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

Ожидается, что в Ереване Пелоси проведет встречу с премьером Армении Николом Пашиняном и другими правительственными официальными лицами.