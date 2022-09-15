Запад уже обязался выделить Украине военную помощь на $36 млрд евро

Страны Запада обязались предоставить Украине военную помощь уже на 36,1 млрд евро., следует из данных германского Кильского института всемирной экономики.
По его данным, десятью крупнейшими поставщиками вооружений и военной техники являются США (25 млрд евро), Великобритания (4,03 млрд евро), Польша (1,8 млрд евро), ФРГ (1,2 млрд евро), Канада (0,93 млрд евро), Чехия (0,34 млрд евро), Латвия (0,25 млрд евро), Австралия (0,25 млрд евро), Эстония (0,25 млрд евро) и Франция (0,23 млрд евро).
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