США готовы работать с Ереваном и Баку для содействия мирному процессу - Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен приветствовал прекращение боестолкновений между Азербайджаном и Арменией на границе, заявил о приверженности Вашингтона содействовать мирный процесс на Южном Кавказе.
«Мы приветствуем прекращение боевых действий между Азербайджаном и Арменией (на границе – ИФ) и будем продолжать работать со сторонами, чтобы закрепить его. Соединенные Штаты, по-прежнему, привержены содействию мирному и процветающему будущему Южного Кавказа», - написал Блинкен в твиттере.
Р.Ахмедов
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