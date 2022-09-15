Шойгу обсудил с министром обороны Армении обстановку в регионе

Обстановка в регионе и, в частности, Карабахе, где действуют российские миротворцы, обсуждалась в четверг в ходе переговоров по телефону министра обороны РФ Сергея Шойгу и главы военного ведомства Армении Сурена Папикяна, сообщило Минобороны РФ.

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