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Регион 15.09.2022 23:58

Шойгу обсудил с министром обороны Армении обстановку в регионе

Обстановка в регионе и, в частности, Карабахе, где действуют российские миротворцы, обсуждалась в четверг в ходе переговоров по телефону министра обороны РФ Сергея Шойгу и главы военного ведомства Армении Сурена Папикяна, сообщило Минобороны РФ.

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Тэги: РОССИЯ, АРМЕНИЯ, МИНОБОРОНЫ, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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