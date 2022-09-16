Эскалация на границе Азербайджана и Армении требует скорейшего продвижения в вопросе ее делимитации - ООН

Эскалация на азербайджано-армянской границе 12-14 сентября свидетельствует о необходимости скорейшего продвижения в вопросе делимитации и демаркации границ между двумя странами на основе взаимного признания территориальной целостности и суверенитета друг друга, заявил помощник Генерального секретаря ООН Мирослав Йенча
«Бои на границе, вспыхнувшие на этой неделе, – самые масштабные в серии инцидентов, происходящих в регионе с 2020 года. Они свидетельствуют о том, что процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, по-прежнему, наталкивается на серьезные препятствия. Возникшая эскалация также говорит о необходимости скорейшего продвижения в вопросе делимитации и демаркации границ между двумя странами на основе взаимного признания территориальной целостности и суверенитета друг друга. Мы призываем стороны воспользоваться этим важным механизмом в качестве необходимого шага в направлении разрядки напряженности на границе», – сказал Йенча, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации на армяно-азербайджанской границе.
По его словам, в ООН приветствуют соглашение о прекращении огня, достигнутое накануне между Арменией и Азербайджаном и выражают надежду на то, что оно будет соблюдаться, а также призывают стороны придерживаться трехстороннего заявления от 2020 года и добиваться долгосрочного мира.
При этом он добавил, что у ООН нет возможности проверить сообщения властей Армении и Азербайджана о причинах эскалации.
Йенча убежден, что последние события стали мрачным напоминанием о том, что разногласия между Арменией и Азербайджаном потенциально способны дестабилизировать ситуацию во всем регионе. Чтобы избежать этого, в ООН призывают все заинтересованные стороны в регионе и за его пределами «действовать конструктивно и побуждать (оба государства) к заключению мирного соглашения».
«Международное сообщество должно в полной мере сохранять приверженность мирному урегулированию между Арменией и Азербайджаном и не жалеть усилий, чтобы разрядить существующую напряженность, вернуть стороны за стол переговоров и помочь им добиться мира и стабильности в регионе», – подчеркнул он.
По его словам, в краткосрочной перспективе стороны должны выполнять обязательства, взятые в рамках трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года. «Мы призываем вернуться за стол переговоров и предпринять шаги, направленные на достижение долгосрочного мирного договора», – заявил представитель ООН.
Он также призвал Совбез выступить с аналогичным «объединяющим посылом, чтобы побудить стороны сосредоточить внимание на поиске дипломатического урегулирования».
Р.Ахмедов
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