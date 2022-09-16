Передовая группа миссии ОДКБ в Армении подготовит предложения по деэскалации на границе с Азербайджаном

Направленная в Армению передовая группа Миссии ОДКБ займется выработкой предложений по деэскалации ситуации на армяно-азербайджанской границе, сообщили в пресс-службе объединенного штаба организации. "На миссию возлагаются задачи по выработке предложений по деэскалации возникшей напряженности", - указали в штабе ОДКБ. "Спланированы мероприятия по изучению и мониторингу текущей обстановки в отдельных приграничных районах", - сообщили в пресс-службе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».