Минфин США разрешил американским СМИ проводить в РФ необходимые для их деятельности финансовые операции

Управление Минфина США по контролю за иностранными активами выпустил лицензию, в которой разрешает американским СМИ проводить некоторые транзакции в России.

"Новостные организации США, журналисты, включая фотожурналистов, тележурналистов и техсотрудников, являющихся гражданами США, имеют право проводить следующие транзакции, необходимые для осуществления журналистской деятельности граждан США или создания или функционированию бюро (...): компенсировать работу сотрудников (...), арендовать офисные помещения, приобретать и арендовать имущество и услуги, оплачивать другие расходы в ходе журналистской работы", - говорится в опубликованной лицензии.

При этом отмечается, что данная лицензия не разрешает открывать или поддерживать корреспондентские счета или расчетные счета для лиц, подпадающих под американские санкции. Также остаётся под запретом осуществление без данного на это "отдельного разрешения" финансовых операций с участием ряда российских СМИ и компаний.