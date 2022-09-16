Правительство Германии взяло под свой контроль три НПЗ Роснефти в стране

Правительство Германии на основании закона об энергетической безопасности взяло в доверительное управление Rosneft Deutschland GmbH (RDG) и RN Refining & Marketing GmbH (RNRM), говорится в сообщении министерства экономики и охраны окружающей среды.
Таким образом, Федеральное сетевое агентство получило под свой контроль дочернюю структуру НК "Роснефть" и ее доли в трех нефтеперерабатывающих заводах: PCK Raffinerie (Шведт), MiRo (Карлсруэ) и Bayernoil (Вогбург).
На долю Rosneft Deutschland приходится около 12% немецких нефтеперерабатывающих мощностей, и она является одним из крупнейших игроков на топливном рынке.
"Трастовое управление нацелено на предотвращение надвигающейся угрозе энергетической безопасности и закладывает необходимую основу для сохранения НПЗ в Шведте", - поясняет ведомство.
Данное решение сопровождается пакетом мер, который стимулирует трансформацию региона и позволит обеспечить НПЗ, который до сих пор зависел от поставок российской нефти по нефтепроводу "Дружба", сырьем по альтернативным маршрутам, указывается в сообщении.
Среди причин передачи активов в доверительное управление федеральному правительству министерство указывает то, что основные поставщики критически важных услуг, такие как как страховые компании, ИТ-фирмы и банки, а также клиенты больше не были готовы сотрудничать с "Роснефтью" и принадлежащими ей немецкими предприятиями и организациями.
В "Роснефти" не стали комментировать сообщение германского ведомства.
НК "Роснефть" является третьим по величине игроком на рынке нефтепереработки в Германии. Компания является акционером трех НПЗ (PCK - 54,17%, MiRO - 24%, Bayernoil - 28,57%) с общим объемом мощностей в долях владения 12,8 млн тонн в год, Операционная деятельность ведется компанией Rosneft Deutschland GmbH. Она управляет как поставками нефти на нефтеперерабатывающие заводы, акции которых принадлежат "Роснефти", так и реализацией нефтепродуктов.
В феврале антимонопольное ведомство Германии разрешило "Роснефти" увеличить владение в НПЗ PCK Raffinerie в Шведте за счет покупки доли Shell, в результате чего контроль российской компании должен был вырасти с 54,17% до 91,67%. Однако сделка не была закрыта.
Мощность НПЗ в Шведте составляет 11,6 млн тонн нефтепродуктов в год. Другим акционером завода является итальянская Eni (8,33%), которая недавно заявила о намерении продать свою долю.
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