Власти Азербайджана планируют с 2023г предоставить ряд новых налоговых льгот для бизнеса и населения

Правительство Азербайджана планирует с 2023 года предоставить ряд налоговых льгот для бизнеса и населения.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно бюджетным материалам, опубликованным на сайте Минфина, в частности, власти страны намерены утвердить льготы для налоговых резидентов, действующих на освобожденных территориях – в Карабахе и Восточном Зангезуре.
Кроме этого, планируется предоставить дополнительные налоговые льготы для производителей продукции АПК.
С 2023 года планируется расширение списка льгот по НДС. В частности, освобождение от НДС на импорт гибридных автомобилей мощностью не более 2,5 тыс. куб. см планируется продлить еще на один год; облагать НДС по нулевой ставке основные средства, направляемые в виде паевых взносов в капитал предприятий; расширить сферу применения безналичных расчетов за счет пересмотра части возврата по НДС; применять освобождение от НДС в рамках механизма сдачи в аренду жилых помещений с последующим их выкупом; смягчить требования, касающиеся сроков выплаты НДС при покупке товаров и услуг.
Помимо этого, планируется, что с 2023 года необлагаемая сумма заработной платы, которые получают родители лиц, имеющих статус шехидов, их вдов и детей составит 800 манат.
Кроме этого, планируется усовершенствовать механизм предоставления налогоплательщиками налоговых льгот, а также аннулировать требование о необходимости получения свидетельства-дубликата для открытия банковских счетов.
Р.Ахмедов
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