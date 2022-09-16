Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

15.09 $/bbl +/- WTI 85.10 -3.38 Brent 90.84 -3.26

Погода в Баку

  ночь день

Бизнес и законодательство 16.09.2022 10:32

Власти Азербайджана планируют с 2023г предоставить ряд новых налоговых льгот для бизнеса и населения

Правительство Азербайджана планирует с 2023 года предоставить ряд налоговых льгот для бизнеса и населения.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно бюджетным материалам, опубликованным на сайте Минфина, в частности, власти страны намерены утвердить льготы для налоговых резидентов, действующих на освобожденных территориях – в Карабахе и Восточном Зангезуре.

Кроме этого, планируется предоставить дополнительные налоговые льготы для производителей продукции АПК.

С 2023 года планируется расширение списка льгот по НДС. В частности, освобождение от НДС на импорт гибридных автомобилей мощностью не более 2,5 тыс. куб. см планируется продлить еще на один год; облагать НДС по нулевой ставке основные средства, направляемые в виде паевых взносов в капитал предприятий; расширить сферу применения безналичных расчетов за счет пересмотра части возврата по НДС; применять освобождение от НДС в рамках механизма сдачи в аренду жилых помещений с последующим их выкупом; смягчить требования, касающиеся сроков выплаты НДС при покупке товаров и услуг.

Помимо этого, планируется, что с 2023 года необлагаемая сумма заработной платы, которые получают родители лиц, имеющих статус шехидов, их вдов и детей составит 800 манат.

Кроме этого, планируется усовершенствовать механизм предоставления налогоплательщиками налоговых льгот, а также аннулировать требование о необходимости получения свидетельства-дубликата для открытия банковских счетов.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ПРАВИТЕЛЬСТВО, НАЛОГИ, ЛЬГОТЫ


Похожие новости


Правительство обсуждает варианты налогообложения нефтяной отрасли - Дворкович Правительство РФ постарается сделать все, чтобы избежать повышения налогов - Дворкович

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az