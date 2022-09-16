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СНГ 16.09.2022 10:41

Бердымухамедов предложил создать рабочую группу ШОС-Туркменистан по энергетике и совет по транспорту

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в четверг на встрече с генсеком Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мином предложил создать рабочую группу по энергетическим вопросам между республикой и странами организации, а также координационный совет в транспортной сфере.

Как сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана в пятницу, туркменский президент заявил, что республика наработала большой опыт в области энергетики и готова им поделиться, а также готова участвовать в совместной работе по реализации энергетических проектов с государствами-членами ШОС.

В частности, Бердымухамедов предложил рассмотреть возможность создания между Туркменистаном и заинтересованными государствами ШОС специальной рабочей группы ("ad hoc") по энергетическим вопросам. Он также предложил создать временный координационный совет для обеспечения эффективной работы в области транспорта.

Помимо этого, президент Туркменистана предложил создать Деловой Совет "Туркменистан-ШОС", в рамках которого будут проводиться ежегодные бизнес-встречи, выставки, презентации экономических проектов. Он подтвердил готовность Ашхабада к конструктивной совместной работе со странами-членами ШОС.

В свою очередь Чжан Мин заявил, что взаимодействие Туркменистана с ШОС имеет особое значение, так как инициативы, выдвигаемые Туркменистаном на международном уровне, схожи с целями и задачами организации.

Чжан Мин также подчеркнул, что ШОС высоко ценит ответственный подход Туркменистана к вопросам расширения и укрепления взаимодействия по всему его спектру с государствами-членами организации.

Президент Туркменистана накануне прибыл в Самарканд для участия в саммите ШОС в качестве почётного гостя.

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