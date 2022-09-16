Алиев принял приглашение Шарифа посетить Пакистан

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в пятницу пригласил главу азербайджанского государства посетить Исламабад.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», в информации на сайте президента Азербайджана отмечается, что Алиев принял данное приглашение.

Алиев, в свою очередь пригласил премьера Пакистана посетить Азербайджан.

На встрече Алиев подчеркнул, что Азербайджан поддерживает позицию Пакистана в вопросе Джамму и Кашмира, вновь заявив о солидарности с Исламабадом в этом вопросе.

В свою очередь, Шариф отметил, что между Азербайджаном и Пакистаном налажены братские и дружеские связи. «Мы твердо поддерживали и будем поддерживать и впредь независимость, суверенитет и территориальную целостность Азербайджана», - подчеркнул премьер Пакистана.

«В ходе встречи стороны также обсудили вопросы сотрудничества в сферах транспорта, логистики, сельского хозяйства, энергетики, привлечения инвестиций, расширения торгово-экономических связей, также были даны поручения соответствующим государственным учреждениям», - подчеркивается в информации.

Р.Керимов