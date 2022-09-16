Макрон заявил Пашиняну о готовности содействовать диалогу Армении и Азербайджана

Президент Франции Эмманюэль Макрон в телефоном разговоре с премьер-министром Армении Николом Пашиняном выразил готовность содействовать диалогу Еревана с Баку, сообщила в пятницу пресс-служба правительства Армении. Пашинян представил Макрону детали о ситуации, сложившейся на армяно-азербайджанской границе. Пашинян отметил, что обстановка продолжает оставаться очень напряженной. Со своей стороны Макрон "выразил готовность способствовать диалогу (с Азербайджаном - ИФ) и миру", отмечается в сообщении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».