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Регион 16.09.2022 10:52

Макрон заявил Пашиняну о готовности содействовать диалогу Армении и Азербайджана

Президент Франции Эмманюэль Макрон в телефоном разговоре с премьер-министром Армении Николом Пашиняном выразил готовность содействовать диалогу Еревана с Баку, сообщила в пятницу пресс-служба правительства Армении.

Пашинян представил Макрону детали о ситуации, сложившейся на армяно-азербайджанской границе.

Пашинян отметил, что обстановка продолжает оставаться очень напряженной.

Со своей стороны Макрон "выразил готовность способствовать диалогу (с Азербайджаном - ИФ) и миру", отмечается в сообщении.

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