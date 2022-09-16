Путин и Пашинян обсудили ситуацию на границе Армении и Азербайджана

Обстановку на армяно-азербайджанской границе и обращение Еревана к ОДКБ обсудили в ходе телефонного разговора в пятницу премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин, сообщает в пятницу пресс-служба правительства Армении.

"Стороны обсудили сложившуюся на армяно-азербайджанской границе ситуацию. Премьер Армении и президент России обсудили вопросы, связанные с реализацией решений, принятых относительно обращения Армении к ОДКБ", - говорится в сообщении.

Пашинян в ходе разговора заявил, что, несмотря на относительное спокойствие на границе, "ситуация продолжает оставаться очень напряженной".