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Макроэкономика 16.09.2022 11:01

ЦБ Азербайджана сохранил учетную ставку на уровне 7,75%

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) сохранил учетную ставку на уровне 7,75%.

В информации ЦБ отмечается, что нижний порог процентного коридора сохранен на уровне 4%, верхний – 9,25%.

ЦБ в четвертый раз подряд сохраняет учетную ставку на уровне 7,75%.

Банк подчеркивает, что решение о сохранении учетной ставки было принято с учетом того, что ситуация с инфляцией после предыдущего заседания ЦБ по этому вопросу не изменилась.

«Анализ ситуации показывает, что по итогам 2022 года инфляция в Азербайджане будет ниже текущего показателя (на конец августа среднегодовая инфляция составляет 13,2%). Прогноз по инфляции на 2023 год пересмотрен в сторону снижения», - говорится в заявлении ЦБ.

Банк подчеркивает, что монетарные факторы продолжают оказывать понижающее давление на инфляцию. При этом ЦБ указывает, что ситуация на валютном рынке стабильная в следствии профицита платежного баланса. Исходя из этого банк на валютном рынке осуществляет лишь операции по покупке инвалюты. Кроме этого, номинальный эффективный курс маната продолжает укрепляться, что является фактором, сдерживающим инфляцию.

Следующее заседание ЦБ по учетной ставке состоится 28 октября.

Минэкономики Азербайджана по итогам 2022 года прогнозирует среднегодовую инфляцию на уровне 12,5% (в 2021 году – 6,7%).

Власти Азербайджана на 2023 год прогнозируют среднегодовую инфляцию на уровне 6,9%.

А.Азизов

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Тэги: ЦБ, СТАВКА, УЧЕТНАЯ


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