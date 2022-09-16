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Регион 16.09.2022 11:13

Пашинян признал гибель 135 армянских военных в ходе боев на границе с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о 135 погибших военнослужащих в ходе боев с ВС Азербайджана с 13 сентября.

"Известно о гибели 135 военнослужащих в ходе боев с ВС Азербайджана. Но, к сожалению, мы знаем, что эта цифра не окончательная", - сказал Пашинян на заседании правительства в пятницу.

По его словам, есть также "множество раненых".

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Тэги: АРМЕНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, БОИ, ПОТЕРИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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