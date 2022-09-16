Валютные резервы Азербайджана обновили исторический максимум

Стратегические валютные резервы Азербайджана в январе-августе 2022 года увеличились на 5,1% - до $55,9 млрд, что является рекордным показателем.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на Центробанк, рост резервов обусловлен позитивными тенденциями в показателях платежного баланса – профицит на уровне 27,6% по итогам первого полугодия, профицита во внешней торговле (рост в 3 раза за 7 месяцев), ростом ненефтяного экспорта (на 24,2% за 7 месяцев).

Стратегические валютные резервы Азербайджана формируются из резервов ЦБА, активов Государственного нефтяного фонда и казначейских средств министерства финансов.

А.Азизов