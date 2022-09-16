В Бишкеке сообщают о более чем 30 пострадавших в ходе боев на кыргызско-таджикской границе

В ходе боев на киргизско-таджикской границе ранения получил 31 человек, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в Минздраве Киргизии.

"По оперативным данным на 13:00 в Баткенскую областную объединенную больницу поступили еще 13 пострадавших", - сообщил представитель Минздрава.

По его словам, всего госпитализирован с различными травмами 31 пострадавший. По состоянию и диагнозам информация будет дана позже.