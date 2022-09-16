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СНГ 16.09.2022 11:22

В Бишкеке сообщают о более чем 30 пострадавших в ходе боев на кыргызско-таджикской границе

В ходе боев на киргизско-таджикской границе ранения получил 31 человек, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в Минздраве Киргизии.

"По оперативным данным на 13:00 в Баткенскую областную объединенную больницу поступили еще 13 пострадавших", - сообщил представитель Минздрава.

По его словам, всего госпитализирован с различными травмами 31 пострадавший. По состоянию и диагнозам информация будет дана позже.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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