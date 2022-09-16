ЦБ Азербайджана за 8 месяцев купил на валютном рынке свыше $600 млн

Центробанк Азербайджана в январе-августе 2022 года в рамках интервенций на валютном рынке приобрел инвалюты на сумму $606,7 млн.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на Центробанк, при этом банк в течение апреля-августа приобрел инвалюты на $473,8 млн.

«На валютных аукционах, организованных Центробанком, сохраняется тенденция того, что предложение превышает спрос. В целом, такая ситуация имела место на 77% аукционах. В результате у Госнефтефонда (основной продавец валюты – ИФ) имеется значительная экономия валютных ресурсов», - подчеркивается в заявлении ЦБ.

Как сообщалось ранее, ЦБ Азербайджана в 2021 году в рамках интервенций на валютном рынке приобрел $245 млн (в 2020 году таких операций ЦБ не совершал).

А.Азизов