ЦБ Азербайджана за 8 месяцев купил на валютном рынке свыше $600 млн

Центробанк Азербайджана в январе-августе 2022 года в рамках интервенций на валютном рынке приобрел инвалюты на сумму $606,7 млн.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на Центробанк, при этом банк в течение апреля-августа приобрел инвалюты на $473,8 млн.
«На валютных аукционах, организованных Центробанком, сохраняется тенденция того, что предложение превышает спрос. В целом, такая ситуация имела место на 77% аукционах. В результате у Госнефтефонда (основной продавец валюты – ИФ) имеется значительная экономия валютных ресурсов», - подчеркивается в заявлении ЦБ.
Как сообщалось ранее, ЦБ Азербайджана в 2021 году в рамках интервенций на валютном рынке приобрел $245 млн (в 2020 году таких операций ЦБ не совершал).
А.Азизов
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