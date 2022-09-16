Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

15.09 $/bbl +/- WTI 85.10 -3.38 Brent 90.84 -3.26

Погода в Баку

  ночь день

Макроэкономика 16.09.2022 11:27

ЦБ Азербайджана за 8 месяцев купил на валютном рынке свыше $600 млн

Центробанк Азербайджана в январе-августе 2022 года в рамках интервенций на валютном рынке приобрел инвалюты на сумму $606,7 млн.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на Центробанк, при этом банк в течение апреля-августа приобрел инвалюты на $473,8 млн.

«На валютных аукционах, организованных Центробанком, сохраняется тенденция того, что предложение превышает спрос. В целом, такая ситуация имела место на 77% аукционах. В результате у Госнефтефонда (основной продавец валюты – ИФ) имеется значительная экономия валютных ресурсов», - подчеркивается в заявлении ЦБ.

Как сообщалось ранее, ЦБ Азербайджана в 2021 году в рамках интервенций на валютном рынке приобрел $245 млн (в 2020 году таких операций ЦБ не совершал).

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЦБ, ВАЛЮТА, ПОКУПКА


Похожие новости


Индийский ЦБ анонсировал механизм расчета за внешнеторговые операции в рупиях ЦБ Азербайджана в I квартале купил на валютном рынке инвалюты на $133 млн Вывод наличной инвалюты из Азербайджана в 2019г осуществлялся на законных основаниях - Центробанк Манат укрепился к евро и рублю Манат укрепился к евро, подешевел к рублю Манат подешевел к евро, укрепился к рублю

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az