В Госдепе планируют телефонный разговор Блинкена и Алиева

В Госдепартаменте США сообщили, что госсекретарь Энтони Блинкен планирует провести телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
«Ожидаю, что у него (Блинкена – ИФ) будет возможность снова поговорить с лидерами (Азербайджана и Армении – ИФ-Аз)», - заявил на брифинге представитель госдепа Нед Прайс, слова которого приводятся на сайте ведомства.
Он добавил, что Блинкен намерен лично заняться вопросом урегулирования разногласий между Баку и Ереваном.
В Госдепе позже сообщили о телефонном разговоре Блинкена с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Как сообщалось ранее, Блинкен на текущей неделе провел телефонные разговоры с лидерами Азербайджана и Армении, в ходе которых обсуждалась эскалация на армяно-азербайджанской границе.
Алиев в ходе разговора с Блинкеном заявил, что напряженность на границе возникла в результате широкомасштабных провокационных действий Армении и поэтому вся ответственность за эскалацию ложится на армянское военно-политическое руководство.
Р.Керимов
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