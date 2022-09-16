В Госдепе планируют телефонный разговор Блинкена и Алиева

В Госдепартаменте США сообщили, что госсекретарь Энтони Блинкен планирует провести телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Ожидаю, что у него (Блинкена – ИФ) будет возможность снова поговорить с лидерами (Азербайджана и Армении – ИФ-Аз)», - заявил на брифинге представитель госдепа Нед Прайс, слова которого приводятся на сайте ведомства.

Он добавил, что Блинкен намерен лично заняться вопросом урегулирования разногласий между Баку и Ереваном.

В Госдепе позже сообщили о телефонном разговоре Блинкена с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Как сообщалось ранее, Блинкен на текущей неделе провел телефонные разговоры с лидерами Азербайджана и Армении, в ходе которых обсуждалась эскалация на армяно-азербайджанской границе.

Алиев в ходе разговора с Блинкеном заявил, что напряженность на границе возникла в результате широкомасштабных провокационных действий Армении и поэтому вся ответственность за эскалацию ложится на армянское военно-политическое руководство.

Р.Керимов