Власти Азербайджана будут увеличивать посевные площади в Карабахе и Зангезуре - Керимов

Министр сельского хозяйства Азербайджана Инам Керимов заявил, что в текущем году на освобождённых территориях – Карабахе и Восточном Зангезуре - под весенние и зимние посевные выделено 50 тыс. га, в последующие годы площадь посевных будет увеличиваться.
«В прошлом и в этом году под весенние и озимые посевные на освобождённых территориях Азербайджана выделено 50 тыс. га. Поручено в последующие годы увеличить территорию посевных. В настоящее время министерство сельского хозяйства занимается этим вопросом»,- сказал Керимов в пятницу в Шуше на бизнес-форуме, посвященном восстановлению и развитию Карабахского региона.
Как передает корреспондент агентства «Интерфакс-Азербайджан», министр добавил, что в 2021 году на территориях Лачинского и Кяльбяджарского районов началась реализация пилотных проектов по разведению овец и пчел. «В этом же году такие проекты реализованы в других районах Карабаха и Восточного Зангезура», - отметил он.
Керимов, обращаясь к участникам форума подчеркнул, что власти Азербайджана считают целесообразным создавать агропарки на освобожденных территориях. «В Зангиланском районе уже реализуется подобный проект совместно с турецкими предпринимателями. Создание агропарка в Зангилане позволит увеличить производство крупного рогатого скота, продукции животноводства и кормов, а также позволит выйти на мировой рынок. Реализация подобных проектов возможна и с компаниями из других стран, входящих в организацию тюркоязычных государств», - добавил министр.
Б.Рустамбеков
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