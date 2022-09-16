Минэнерго Казахстана допускает возобновление добычи на Кашагане в полном объеме в октябре

Сроки полного возобновления добычи нефти на Кашагане будут известны в конце сентября, сообщил министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков.

"20-21 сентября контрольный срок для сверки стоит. А так вообще, по идее, это уже, наверное, октябрь будет", - сказал Акчулаков агентству "Интерфакс-Казахстан", комментируя планируемые сроки полного возобновления добычи нефти на Кашагане после ремонтных работ.

Как сообщалось ранее, 3 августа производственные операции на месторождении Кашаган были приостановлены в связи с обнаружением признаков утечки газа на установке комплексной подготовки нефти и газа "Болашак".

Консорциум North Caspian Operating Company (NCOC), оператор Кашагана, готовит план полного возобновления добычи нефти на месторождении после ремонтных работ. По данным консорциума, на начало сентября добыча на месторождении была частично возобновлена и составляла примерно 100 тыс. б/с. На объекте проводится замена секции трубы, на которой произошла утечка газа.

По данным Минэнерго республики, инспекция на месторождении из-за утечки газа завершится в конце сентября.

Месторождение Кашаган считается одним из крупнейших нефтяных месторождений, открытых за последние десятилетия. Его извлекаемые запасы, по оценкам, составляют от 9 млрд до 13 млрд баррелей нефти. Коммерческая добыча на Кашагане началась осенью 2016 года.

Акционерами консорциума NCOC являются KMG Kashagan B.V. (16,877%), Shell Kazakhstan Development B.V. (16,807%), Total EP Kazakhstan (16,807%), AgipCaspian Sea B.V. (16,807%), ExxonMobil Kazakhstan Inc. (16,807%), CNPC Kazakhstan B.V. (8,333%) и Inpex NorthCaspian Sea Ltd. (7,563%).