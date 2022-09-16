Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

15.09 $/bbl +/- WTI 85.10 -3.38 Brent 90.84 -3.26

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 16.09.2022 15:25

Минэнерго Казахстана допускает возобновление добычи на Кашагане в полном объеме в октябре

Сроки полного возобновления добычи нефти на Кашагане будут известны в конце сентября, сообщил министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков.

"20-21 сентября контрольный срок для сверки стоит. А так вообще, по идее, это уже, наверное, октябрь будет", - сказал Акчулаков агентству "Интерфакс-Казахстан", комментируя планируемые сроки полного возобновления добычи нефти на Кашагане после ремонтных работ.

Как сообщалось ранее, 3 августа производственные операции на месторождении Кашаган были приостановлены в связи с обнаружением признаков утечки газа на установке комплексной подготовки нефти и газа "Болашак".

Консорциум North Caspian Operating Company (NCOC), оператор Кашагана, готовит план полного возобновления добычи нефти на месторождении после ремонтных работ. По данным консорциума, на начало сентября добыча на месторождении была частично возобновлена и составляла примерно 100 тыс. б/с. На объекте проводится замена секции трубы, на которой произошла утечка газа.

По данным Минэнерго республики, инспекция на месторождении из-за утечки газа завершится в конце сентября.

Месторождение Кашаган считается одним из крупнейших нефтяных месторождений, открытых за последние десятилетия. Его извлекаемые запасы, по оценкам, составляют от 9 млрд до 13 млрд баррелей нефти. Коммерческая добыча на Кашагане началась осенью 2016 года.

Акционерами консорциума NCOC являются KMG Kashagan B.V. (16,877%), Shell Kazakhstan Development B.V. (16,807%), Total EP Kazakhstan (16,807%), AgipCaspian Sea B.V. (16,807%), ExxonMobil Kazakhstan Inc. (16,807%), CNPC Kazakhstan B.V. (8,333%) и Inpex NorthCaspian Sea Ltd. (7,563%).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az