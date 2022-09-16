Китай и Белоруссия установили отношения стратегического партнерства - Совместная декларация

Республика Беларусь и Китайская Народная Республика установили отношения всестороннего стратегического партнерства, соответствующая Совместная декларация принята в Самарканде, говорится в сообщении госагентства БелТА.
Как отмечается в документе, 15 сентября состоялась встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко и председателя КНР Си Цзиньпина во время проведения 22-го заседания Совета глав государств - членов ШОС в городе Самарканд (Узбекистан).
Сообщается, что "главы государств провели откровенный и углубленный обмен мнениями, достигли взаимопонимания по широкому кругу вопросов китайско-белорусских отношений, а также вопросам международного и регионального характера, представляющим взаимный интерес".
"Лидеры двух государств высоко оценивают успехи, достигнутые за тридцать лет развития отношений между КНР и Республикой Беларусь во всех сферах взаимодействия", - говорится в Совместной декларации.
В документе отмечены общее стремление к повышению уровня двусторонних отношений, образцовость и большое значение белорусско-китайских связей, заинтересованность в дальнейшем продвижении сотрудничества двух стран во всех областях.
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