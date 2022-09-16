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Транспорт и связь 16.09.2022 15:11

Во Франции отменили около 1 тыс. авиарейсов из-за забастовки диспетчеров

Около 1 тыс. рейсов отменено в пятницу в аэропортах Франции, в том числе международных, из-за забастовки авиадиспетчеров, сообщают французские СМИ.

В Главном управлении гражданской авиации Франции предупредили о "серьезных проблемах" в осуществлении внутренних перелетов. При этом отмена затронет и ряд международных авиарейсов.

В авиакомпании Air France со своей стороны сообщили, что отменили в пятницу 55% рейсов, запланированных на пятницу на короткие и средние расстояния, и еще 10% дальнемагистральных рейсов.

Авиарейсы также отменили такие компании, как Ryanair, Easyjet и Volotea.

Французские авиадиспетчеры объявили забастовку из-за недовольства условиями оплаты труда на фоне растущей инфляции. Они также требуют нанять больше сотрудников в ближайшие годы, что облегчить их режим работы.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ЗАБАСТОВКА, ТРАНСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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