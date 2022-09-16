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Макроэкономика 16.09.2022 20:02

Инфляция в еврозоне в августе ускорилась до рекордных 9,1% с 8,9%- окончательные данные

Потребительские цены в еврозоне в августе увеличились на 9,1% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные Статистического управления Европейского союза.

Показатель является максимальным с начала расчета данных.

Таким образом, инфляция в регионе ускорилась по сравнению с 8,9% в июле.

Окончательные данные совпали с предварительными. Аналитики, опрошенные Trading Economics, также не ожидали пересмотра предварительной оценки.

Инфляция превышает целевой показатель Европейского центрального банка (ЕЦБ), составляющий 2%, в 4,5 раза.

Рост потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем был пересмотрен до 0,6% с 0,5%. Аналитики также не ожидали пересмотра. В июле этот показатель увеличился на 0,1%.

По данным Eurostat, энергоресурсы подскочили в цене на 38,6% по сравнению с августом прошлого года, однако темпы роста замедлились по сравнению с подъемом на 39,6% месяцем ранее. Продукты питания, алкоголь и табак выросли в цене на 10,6% (на 9,8% в июле), промышленные товары - на 5,1% (на 4,5% в июле), услуги подорожали на 3,8% (на 3,7% в июле).

Потребительские цены без учета продуктов питания и энергоносителей (индекс CPI Core) в прошлом месяце увеличились на 4,3% в годовом выражении по сравнению с 4% в июле.

В Евросоюзе инфляция в августе ускорилась до 10,1% в годовом выражении с июльских 9,8%.

Самая низкая инфляция в ЕС была зафиксирована во Франции (6,6%), на Мальте (7%) и в Финляндии (7,9%), самая высокая - в Эстонии (25,2%), Латвии (21,4%) и Литве (21,1%).

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Тэги: ЕВРОПА, ПОТРЕБИТЕЛИ, ЦЕНЫ


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