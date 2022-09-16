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Оборона 16.09.2022 14:36

Минобороны Азербайджана: 77 азербайджанских военных погибли в боестолкновениях на границе с Арменией

Министерство обороны Азербайджана опубликовало обновленный список военнослужащих, погибших при пресечении провокаций ВС Армении на границе двух стран 12-14 сентября, в списке указаны имена 77 военнослужащих.

Ранее Минобороны Азербайджана сообщало о гибели 71 военнослужащего в результате боестолкновений с ВС Армении на границе.

В списке имена 13 офицеров, 22 прапорщика и сержанта, 42 солдата.

Как сообщалось ранее, на азербайджано-армянской границе в ночь на 13 сентября имели место широкомасштабные провокации ВС Армении, которые вели интенсивный обстрел позиций ВС Азербайджана. Боестолкновения на границе Азербайджана и Армении прекратились вечером 14 сентября.

Р.Керимов

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Тэги: БОЕСТОЛКНОВЕНИЯ, ПОТЕРИ


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Минобороны Азербайджана: 71 азербайджанский военный погиб в боестолкновениях на границе с Арменией

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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