Американский аналитик призывает Пелоси объяснить Еревану необходимость запуска Зангезурского коридора и нормализации отношений с Баку

Американский аналитик Майкл Доран, во время администрации президента США Джорджа Буша-младшего занимавший должность старшего директора Совета национальной безопасности (СНБ), рекомендует спикеру Палаты представителей Соединенных Штатов Нэнси Пелоси в ходе поездки в Армению призвать Ереван нормализовать отношения с Азербайджаном и поддержать запуск Зангезурского коридора.

«Ей (Пелоси – ИФ) следует призвать Армению провести делимитацию границы (с Азербайджаном – ИФ), поддержать Зангезурский коридор, нормализовать отношения с Турцией и Азербайджаном и экономически интегрироваться со своими соседями. Это было бы лучше для всех, в том числе и для армянского народа», - написал Доран в пятницу в твиттере.

Ранее издание Politico анонсировало визит Пелоси в Армению в этот уик-энд и ее встречу с премьер-министром этой страны Николом Пашиняном.

Р.Керимов