Нефть умеренно растет после обвала накануне

Нефтяные котировки слабо растут днем в пятницу, но завершают в минусе третью неделю подряд на опасениях рецессии в мировой экономике и сокращения спроса на топливо.
Ноябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:29 подорожали на $0,55 (0,61%) - до $91,39 за баррель.
Котировки фьючерсов на WTI на октябрь на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени повысились на $0,34 (0,4%) - до $85,44 за баррель.
Накануне Brent упала в цене на 3,5%, WTI - на 3,8%. С начала недели обе марки потеряли примерно полтора процента.
Инвесторы готовятся к очередному повышению процентных ставок в США по итогам заседания Федрезерва, назначенного на следующую неделю, а также продолжают реагировать на слабый прогноз Международного энергетического агентства, который предусматривает практически нулевой рост глобального спроса на нефть в четвертом квартале, пишет CNBC.
По мнению МЭА, мировой спрос на нефть в 2022 году в целом вырастет на 2 млн баррелей, прогноз был ухудшен на 100 тыс. б/с. В Китае спрос в текущем году может и вовсе снизиться впервые с 1990 года из-за жестких мер, принимаемых властями для сдерживания распространения коронавируса, согласно прогнозу агентства.
"МВФ и Всемирный банк предупредили, что мировая экономика может вступить в рецессию в следующем году. Это плохая новость для нефтяного рынка, - отметил аналитик PVM Стивен Бреннок. - Опасения рецессии в сочетании с повышением ставок в США дают очень "медвежий" коктейль".
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