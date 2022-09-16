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ТЭК 16.09.2022 14:59

Нефть умеренно растет после обвала накануне

Нефтяные котировки слабо растут днем в пятницу, но завершают в минусе третью неделю подряд на опасениях рецессии в мировой экономике и сокращения спроса на топливо.

Ноябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:29 подорожали на $0,55 (0,61%) - до $91,39 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на октябрь на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени повысились на $0,34 (0,4%) - до $85,44 за баррель.

Накануне Brent упала в цене на 3,5%, WTI - на 3,8%. С начала недели обе марки потеряли примерно полтора процента.

Инвесторы готовятся к очередному повышению процентных ставок в США по итогам заседания Федрезерва, назначенного на следующую неделю, а также продолжают реагировать на слабый прогноз Международного энергетического агентства, который предусматривает практически нулевой рост глобального спроса на нефть в четвертом квартале, пишет CNBC.

По мнению МЭА, мировой спрос на нефть в 2022 году в целом вырастет на 2 млн баррелей, прогноз был ухудшен на 100 тыс. б/с. В Китае спрос в текущем году может и вовсе снизиться впервые с 1990 года из-за жестких мер, принимаемых властями для сдерживания распространения коронавируса, согласно прогнозу агентства.

"МВФ и Всемирный банк предупредили, что мировая экономика может вступить в рецессию в следующем году. Это плохая новость для нефтяного рынка, - отметил аналитик PVM Стивен Бреннок. - Опасения рецессии в сочетании с повышением ставок в США дают очень "медвежий" коктейль".

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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