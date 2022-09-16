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ТЭК 16.09.2022 20:30

Китай в январе-августе увеличил потребление электроэнергии на 4,4%

Потребление электроэнергии в Китае, считающееся одним из основных параметров оценки экономической активности в стране, увеличилось в январе-августе на 4,4% относительно аналогичного периода прошлого года и достигло 5,78 трлн кВт.ч, сообщило Государственное управление по делам энергетики.

При этом спрос на электричество со стороны населения подскочил на 15,8%.

В августе общее потребление электроэнергии в стране выросло на 10,7% и составило 852 млрд кВт.ч, приводит данные ведомства агентство "Синьхуа".

Как сообщалось, по итогам 2021 года спрос на электроэнергию в стране повысился на 10,3% - до 8,31 трлн кВт.ч.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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