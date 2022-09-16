Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

15.09 $/bbl +/- WTI 85.10 -3.38 Brent 90.84 -3.26

Погода в Баку

  ночь день

Карабах 16.09.2022 15:14

Азербайджан планирует привлекать кредиты от МФИ на проекты в Карабахе и Зангезуре

Власти Азербайджана планируют в 2023-2026гг расширять сотрудничество с ведущими международными финансовыми организациями (МФИ), в частности привлекать кредиты на реализацию проектов на освобожденных территориях страны – Карабахе и Восточном Зангезуре.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно бюджетным материалам на 2023 год, опубликованным на сайте Минфина, кредиты от МФИ будут привлекаться с упором на технологический компонент в проектах в Карабахе и Восточном Зангезуре.

Кроме этого, при привлечении кредитов от МФИ акцент будет делаться на поддержку частного сектора.

Согласно материалам Минфина, в целом, в 2023-2026гг планируется рефинансировать часть выплат по основному внешнему долгу за счет привлечения новых средств и, таким образом, высвободившиеся средства направить на финансирование других приоритетных расходов госбюджета.

При этом при привлечении заемных средств будут учитываться следующие стратегические цели: обеспечение стабильности государственного долга, удовлетворение финансовых потребностей государства, которые не могут быть решены за счет привлечения из других источников с меньшими затратами и рисками, а также поддержка развития рынка государственных ценных бумаг.

«В целом, стратегическая линия правительства состоит в том, чтобы удерживать госдолг на уровне не выше 20% ВВП до конца 2026 года, сокращать размер долга, номинированного в инвалюте, увеличение заимствований на внутреннем рынке», - подчеркивает Минфин.

Х.Насирзаде



Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИНФИН, КРЕДИТЫ, ПЛАНЫ


Похожие новости


Минфин Азербайджана выделил свыше 600 млн манатов на компенсации по проблемным кредитам Минфин создаст «горячую линию» для рассмотрения обращений населения по проблемным кредитам Минфин намерен увеличить объем бюджетного кредитования субъектов РФ

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az