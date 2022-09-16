Азербайджан планирует привлекать кредиты от МФИ на проекты в Карабахе и Зангезуре

Власти Азербайджана планируют в 2023-2026гг расширять сотрудничество с ведущими международными финансовыми организациями (МФИ), в частности привлекать кредиты на реализацию проектов на освобожденных территориях страны – Карабахе и Восточном Зангезуре.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно бюджетным материалам на 2023 год, опубликованным на сайте Минфина, кредиты от МФИ будут привлекаться с упором на технологический компонент в проектах в Карабахе и Восточном Зангезуре.

Кроме этого, при привлечении кредитов от МФИ акцент будет делаться на поддержку частного сектора.

Согласно материалам Минфина, в целом, в 2023-2026гг планируется рефинансировать часть выплат по основному внешнему долгу за счет привлечения новых средств и, таким образом, высвободившиеся средства направить на финансирование других приоритетных расходов госбюджета.

При этом при привлечении заемных средств будут учитываться следующие стратегические цели: обеспечение стабильности государственного долга, удовлетворение финансовых потребностей государства, которые не могут быть решены за счет привлечения из других источников с меньшими затратами и рисками, а также поддержка развития рынка государственных ценных бумаг.

«В целом, стратегическая линия правительства состоит в том, чтобы удерживать госдолг на уровне не выше 20% ВВП до конца 2026 года, сокращать размер долга, номинированного в инвалюте, увеличение заимствований на внутреннем рынке», - подчеркивает Минфин.

Х.Насирзаде





