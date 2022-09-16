Агентства по развитию бизнеса Азербайджана и Узбекистана подписали «дорожную карту»

В Шуше в рамках бизнес-форума, посвященного восстановлению и развитию Карабахского региона Азербайджана между субъектами бизнеса подписаны ряд документов.
Как передает корреспондент агентства «Интерфакс-Азербайджан», в частности между Национальной конфедерацией предпринимателей Азербайджана и Советом торгово-промышленной палаты Кыргызстана подписано соглашение о создании азербайджано-кыргызского бизнес-совета.
Также подписана дорожная карта о реализации совместных мероприятий между Агентством развития малого и среднего бизнеса Азербайджана (KOBİA) и Агентством развития предпринимательства Узбекистана.
Кроме того, Ассоциация развития женского предпринимательства Азербайджана и «Küt ticaret ve marketinq mehdit sirketi», а также между ООО «Baki tekstil fabriki» и турецкой «İmlak şirketler grupu» подписаны меморандумы о взаимопонимании.
Б.Рустамбеков
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