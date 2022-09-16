Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

15.09 $/bbl +/- WTI 85.10 -3.38 Brent 90.84 -3.26

Погода в Баку

  ночь день

Бизнес и законодательство 16.09.2022 15:39

Агентства по развитию бизнеса Азербайджана и Узбекистана подписали «дорожную карту»

В Шуше в рамках бизнес-форума, посвященного восстановлению и развитию Карабахского региона Азербайджана между субъектами бизнеса подписаны ряд документов.

Как передает корреспондент агентства «Интерфакс-Азербайджан», в частности между Национальной конфедерацией предпринимателей Азербайджана и Советом торгово-промышленной палаты Кыргызстана подписано соглашение о создании азербайджано-кыргызского бизнес-совета.

Также подписана дорожная карта о реализации совместных мероприятий между Агентством развития малого и среднего бизнеса Азербайджана (KOBİA) и Агентством развития предпринимательства Узбекистана.

Кроме того, Ассоциация развития женского предпринимательства Азербайджана и «Küt ticaret ve marketinq mehdit sirketi», а также между ООО «Baki tekstil fabriki» и турецкой «İmlak şirketler grupu» подписаны меморандумы о взаимопонимании.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: БИЗНЕС, ФОРУМ, ИТОГИ


Похожие новости


В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана Роль Азербайджана в качестве связующего звена между Европой и Азией усиливается – президент Литвы Азербайджан и ЕС возобновляют проведение ежегодного бизнес-форума Делегация РФ посетит Armenian Business Forum 2021 в Ереване Предприниматели в третьей декаде сентября обсудят в Баку мотивацию для работы в постпандемический период Узбекистан намерен развивать отношения с Азербайджаном в сфере АПК – посол в Баку

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az