Агентства по развитию бизнеса Азербайджана и Узбекистана подписали «дорожную карту»

В Шуше в рамках бизнес-форума, посвященного восстановлению и развитию Карабахского региона Азербайджана между субъектами бизнеса подписаны ряд документов.

Как передает корреспондент агентства «Интерфакс-Азербайджан», в частности между Национальной конфедерацией предпринимателей Азербайджана и Советом торгово-промышленной палаты Кыргызстана подписано соглашение о создании азербайджано-кыргызского бизнес-совета.

Также подписана дорожная карта о реализации совместных мероприятий между Агентством развития малого и среднего бизнеса Азербайджана (KOBİA) и Агентством развития предпринимательства Узбекистана.

Кроме того, Ассоциация развития женского предпринимательства Азербайджана и «Küt ticaret ve marketinq mehdit sirketi», а также между ООО «Baki tekstil fabriki» и турецкой «İmlak şirketler grupu» подписаны меморандумы о взаимопонимании.

Б.Рустамбеков