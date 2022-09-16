Турция прикладывает усилия для поддержки экспорта зерна в Африку - Эрдоган

Турция прикладывает усилия, чтобы обеспечить экспорт зерна в Африку, а также - найти решение кризиса на Украине, заявил в пятницу турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы прилагаем искренние усилия, чтобы обеспечить доставку зерна тем, кто нуждается в нем больше всего, особенно нашим братьям и сестрам в Африке", - заявил Эрдоган во время саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде. Его высказывания приводит агентство "Анадолу".

Он отметил, что Турция тесно сотрудничает с ООН в вопросах экспорта украинского зерна через Черное море.

По его словам, Турция прилагает усилия, чтобы завершить кризис на Украине посредством дипломатии как можно скорее.

Также президент назвал Турцию "мостом между Востоком и Западом" и выступил за углубление ее сотрудничества со странами ШОС.

"Мы готовы к сотрудничеству по всем направлениям: от экономики до энергетики, от транспорта до туризма", - заявил Эрдоган.

Президент высказал сожаление в связи с тем, что "ряд стран проводит политику формирования новых преград на пути международного сотрудничества" и назвал "глобальное сотрудничество и тесное взаимодействие" способом решения проблем. Он сообщил, что Турция стремится способствовать установлению мира как в регионе, так и за его пределами.