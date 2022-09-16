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Регион 16.09.2022 17:50

Турция может рассмотреть вопрос о создании совместных с РФ плодопитомников

Турция готова рассмотреть вопрос о создании совместных с РФ питомников для выращивания саженцев.

"Мы очень хотим сотрудничать и вкладывать именно в эту отрасль, если найдем хороших партнеров. Наш союз с 1940 года плотно занимается саженцами и качество нашей продукции на высшем уровне", - заявил "Интерфаксу" председатель совета директоров Союза производителей саженцев Турции Хуршит Налли, отвечая на вопрос о перспективах создания совместных питомников. В Ростове-на-Дону проходит бизнес-миссия союза и ТПП Ростовской области.

Налли уточнил, что Турция ежегодно поставляет 12 млн саженцев в 52 страны мира, в основном это яблони и орехи.

Глава союза также порекомендовал российским производителям больше выращивать вишни, черешни и нектаринов. "По сведениям, которые мы вчера получили, мы поняли, что 80% фермеров в России выращивают яблоки. И мы вам рекомендуем заниматься другими видами, такими как вишня, черешня, нектарины и т.д. Мы их советуем выращивать потому, что у нектаринов, вишни и черешни недолгий срок хранения", - отметил Налли.

Как сообщалось, Россия в 2021 году импортировала из Турции овощей и фруктов на $1 млрд, что на 6,8% больше, чем в 2020 году. РФ стала основным покупателем этой продукции с долей в 32,9%.

Всего в прошлом году Турция экспортировала свежих фруктов и овощей немногим более чем на $3 млрд, что на 13% больше, чем в 2020 году. В числе крупных покупателей также Германия, Ирак, Украина и Румыния. Активизируется продажа фруктов и овощей в Индию и Ливию.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ПЛОДОПИТОМНИКИ


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