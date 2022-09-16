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Дальнее зарубежье 16.09.2022 18:11

Швейцария объявила о приостановке обмена с Россией налоговой информацией

Власти Швейцарии приняли решение приостановить обмен информацией по налоговым данным с Россией, сообщает в пятницу швейцарское правительство.

"Федеральный совет решил приостановить обмен информацией по налоговым вопросам с Россией", - указано в его коммюнике.

Ранее в пятницу Швейцария объявила о решении вслед за ЕС временно остановить действие соглашения с Россией об упрощенном визовом режиме.

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Тэги: ШВЕЙЦАРИЯ, РОССИЯ, НАЛОГИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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